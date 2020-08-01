شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: حظر نقل جلود الأضاحي دون تصريح.. وغرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه يتم شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأوضح المحافظ أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام مشيرا انه قد تم ذبح ٩٠٠ اضحيه بالمجازر حتي الان للمواطنين بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى والأحياء والمراكز تمكنت من تحرير محاضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية، حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لافتاً أنه قد تم مناشدة أهالى المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وشدد راشد على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

كما وجه بتكثيف حملات متابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالمحلات والأسواق والمطاعم حفاظا على سلامه المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع مع الدفع بصناديق قمامه اضافيه وعدم السماح بوجود أي مخلفات تابعه لمحال الجزارة أو اماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا على البيئة والتخلص الامن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

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وأكد محافظ الجيزة على استمرار عمل غرفة عمليات محافظة الجيزة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوي الاحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات اثناء اجازة عيد الاضحي المبارك لاستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين.