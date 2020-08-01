شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يثير الجدل حول «بناة الأهرامات».. ووزيرة التعاون الدولي ترد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض المهندس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاتهامات بالعنصرية على خلفية دعمه لنظرية تنص على أن «أهرامات الجيزة بنيت بأيد كائنات فضائية»، فيما ردت عليه وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.

وأشار «ماسك» في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إلى أن أهرامات الجيزة ظلت أرفع منشأة على مستوى العالم على مدار 3800 عام، وأعاد نشر الرابط لتقرير حول كيفية بناء الأهرامات نشرته «بي بي سي»، وذكر «ماسك»: «كائنات فضائية أنشأت الأهرامات على ما يبدو».

وحازت تغريدة «ماسك» على ردود أفعال متبانية، وسارع المتابعون لتوضيح الأمر، لكن مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» لم يكشف أي تفاصيل أخرى، فردت عليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي حاليًا والسياحة سابقًا، بدعوتة للقراءة واستجلاء الحقيقة حول بناة الأهرامات.

بعد ذلك، عاد «ماسك» ليغرد من جديد، قائلًا: «الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا»، مشيرًا إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية الذي يتم تسويقه، ما جعل التغريدة تحصل على نحو 10 آلاف تعليق، خلال أقل من 6 ساعات، وقال بعضهم إن إيلون ماسك «يخفي اكتشافا جديدا وراء هذه التغريدة الغريبة».

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد إيلون ماسك ليعلق بتغريدة جديدة، قائلا: «رمسيس الثاني كان رائعًا»، مضيفا: «كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام».

وردت الوزيرة رانيا المشاط على تغريدات إيلون ماسك حول بناة الأهرامات، قائلة: «أتابع عملك مع الكثير من الإعجاب. أدعوك وشركة سبيس إكس لاستكشاف كيفية بناء الأهرامات، وأيضًا للتحقق من مقابر بناة الهرم، نحن في انتظارك».

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