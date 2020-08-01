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صور.. حفتر يتفقد وحدات عسكرية ليبية ويقف على جاهزيتها لتحرير البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، زيارة إلى كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، وذلك ضمن زياراته لكافة وحدات القوات المسلحة الليبية للوقوف على جاهزيتها.

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وحيا حفتر – بحسب بيان للقيادة العامة للجيش الليبى – ضباط وضباط صف الكتيبة على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض.

 

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إلى ذلك، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية سوف ترد على أى تحرك عسكرى تركى داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يتم مراقبة جميع الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركى. 

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وأضاف المحجوب خلال حواره مع قناة العربية، أن الجيش الليبى لا يريد التصعيد لكنه سيرد على أى هجوم، مشددا على أن ل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد. 

 

وأوضح العميد خالد المحجوب، ان العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا، لافتا إلى أن الأتراك يواصلون استقدام المرتزقة إلى البلاد، وتركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في أكثر من منطقة.

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