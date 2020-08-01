شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنتهى من التجارب السريرية على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو أن روسيا انتهت من التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن روسيا تخطط لحملة تطعيم واسعة بين السكان.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أضاف وزير الصحة الروسى، أن مركز غماليا البحثي الخاص بالفيروسات والتنكولوجيا الحيوية قد أنهى التجارب السريرية، وأن العمل ينصب حاليا على حصول اللقاح على الموافقات المطلوبة.
وأوضح وزير الصحة الروسى، أن المركز الحكومي يعمل حاليا على تطوير لقاح آخر مضاد لفيروس كورونا، ودخل مراحل التجارب السريرية.
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق عن أملها في أن يكون اللقاح الذي تطوره أول من يحصل على موافقة دولية، بعد انتهاء التجارب عليه.
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