شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة سياحية لمصر للطيران إلى مطار شرم الشيخ قادمه من بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت اليوم السبت، أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية .

وكانت إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة علي تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر وأكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.

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تاتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركه الوافده الي المقاصد السياحيه المصرية، والدفع بالحركة الجوية فى اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.