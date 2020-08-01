شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأ فيه جلالته بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.

من جانبه، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن شكر جلالته على ما أبداه فضيلته من مشاعر وصادق الدعوات.

وكان قد أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بنجاح موسم الحج وحرص المملكة على إقامة الفريضة، حيث نشر فضيلة الإمام، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.

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وقال فضيلة الإمام الأكبر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وأضاف شيخ الأزهر: "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".