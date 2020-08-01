حصاد الوزارات.. السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة حتى 12 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للأنشطة والملفات المختلفة، إضافة للجولات الميدانية، فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم كالتالى: التموين: إتاحة خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة عبر موقع "دعم مصر" عقب العيد السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة حتى 12 أغسطس استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" فى ثانى أيام عيد الأضحى "التضامن": فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ فتاة من الشارع وينقلها لدار رعاية الصحة: حملات مفاجئة على محال الجزارة لمنع تسرب اللحوم الفاسدة للأسواق الأوقاف: بدء نقل لحوم الأضاحي إلى مجازر البساتين لبدء مرحلة التشفية.. صور "الزراعة": لجان متابعة على 80 ألف فدان سمسم لزيادة المساحات والإنتاج التموين: حملات مكثفة للرقابة على محال الذهب والفضة خلال عيد الأضحى Advertisements "الزراعة" برامج توعية لتسوية التربة بالليزر وزراعة المصاطب لتوفير المياه وزيرة الهجرة تجرى حوارًا مفتوحًا مع عدد من أبناء الجالية المصرية فى كندا وزيرة البيئة تستعرض دراسة دمج القطاع غير الرسمى للعاملين بمنظومة المخلفات التنمية المحلية: تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بـ 14 مليارا و 634 مليون التعليم العالى تطلق اليوم مبادرة "بناء إنسان" لتعزيز المهارات الرقمية للخريجين القوى العاملة: بدء عودة رحلات المقيمين من كافة الدول إلى الكويت القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه مستحقات واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض القوي العاملة: صرف 3.2 مليون جنيه منحاً لـ 3208 عمال غير منتظم بالوادي الجديد وزارة البيئة: اعتماد رسوم 15 مدفن صحى للمخلفات بالمحافظات

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