شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يروى معاناة حظر السفر للكويت ويحذف التدوينة لتفويت الفرصة على المغرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مواطن مصرى يدعى محمد خليفة، يعمل فى إحدى الشركات بدولة الكويت، معاناته من قرارات توقف حركة الطيران بين الدول على مدار الأشهر الخمسة الماضية، على خلفية تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لافتًا إلى أن حلم لم شمله مع أسرته التى لم يرها منذ 5 أشهر بسبب قيود الفيروس التاجى، والذى كاد يتحقق اليوم بالسفر إليهم، انتهى مع قرار الكويت الصادر حديثًا بحظر الطيران التجارى إلى ومن 31 دولة على مستوى العالم، بينها مصر.

ونشر المواطن المصرى محمد خليفة، صورته مرتديًا الكمامة داخل الطيارة، وكتب فى تعليقه عليها: "ما شفت فى حياتى كلها قهر قدر ما شفت اليوم.. أنا بالطيارة ومسافر لزوجتى وابنتى بعد غياب 5 شهور وحاجز تذكره وعامل تحليل الـ PCR وقاعد فى الطيارة وزوجتى وبنتى منتظرينى هناك، ثم يصدر قرار من الكويت من نصف ساعة بمنع جنسيات من الدخول منها الجنسية المصرية، ونزلنا من الطيارة ونحن بمطار القاهرة ننتظر الحقائب.. أى قهر أكثر من هذا يمكننا تحمله".

لكن بعد وقت قصير، حذف محمد خليفة، تدوينته حتى لا يستغلها أحد فى النقاشات العامة وحتى لا تستخدم بشكل مغرض فى إثارة التوتر بين الدولتين، ثم كتب تدوينه أخرى، قال فيها: "معلش يا جماعة نكدت عليكم فى يوم العيد بخبر رجوعى من المطار، لكن صراحة كان الأمر فوق احتمال أسرتى واحتمالى.. قدر الله وما شاء فعل.. عمومًا أنا شيلت البوست لأنه انتشر بصورة كبيرة ولا أريد أن يكون مادة للنقاش، فهى مشكلتى وأنا أكثر المتضررين منها.. الحمد لله على كل شىء".

وكانت أعلنت الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجارى إلى ومن 31 دولة على مستوى العالم بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بها، وقالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية- فى بيان صحفي- إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجارى إلى 31 دولة، وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت عودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بنسبة 30%، ابتداء من اليوم السبت ولمدة ستة أشهر.

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ويذكر أن مصدر مسؤول بالكويت، كان قد قال إن قرار حظر الطيران التجارى لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان مفاجئا وسريعاً، حيث تمت جدولة اليوم الأول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبى، وأشار المصدر إلى أن قرار حظر الطيران التجارى، ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب إلغاء آلاف من تذاكر السفر.

ومن جهة أخرى، قال إن عدد الرحلات التى وصلت إلى مطار الكويت الدولي، من الدول التى شملها حظر الطيران التجارى 4 رحلات جوية. وأفاد المصدر بأن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت من مصر من 3 مطارات مختلفة فى القاهرة وسوهاج والإسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت. وبين أن عدد الركاب القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 راكبا من بيروت.

وذكر المصدر أن الـ 3 رحلات الإضافية وصلت مطار الكويت الدولى فى «ساعة واحدة»، حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا.