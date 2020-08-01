شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مجزر أوسيم ومستودع أنابيب البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مجزر أوسيم لمتابعه استقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وأطمأن نائب المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية الكشف على اللحوم غير الصالحة.

ووجه نائب المحافظ مسؤولى المجزر بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات، كما التقى نائب المحافظ عدد من المواطنين داخل المجزر لاستطلاع آرائهم فى تقديم الخدمات بالمجزر.

كما تفقد نائب المحافظ مستودع الأنابيب بالمدينة للاطمئنان على انتظام توزيع أسطوانات الأنابيب على المواطنين خلال أيام العيد، وكان برفقته خالد السيد نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم.

Advertisements

وكان محافظ الجيزة أكد أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم، وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق، للحفاظ على المظهر العام، مشيرا إلى أنه قد تم ذبح 900 أضحية بالمجازر للمواطنين بالمجان.

وبُناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، شملت أعمال وضع صناديق أمام محلات الجزارة، وذلك لجمع مخلفات الأضاحى، بشارع فيصل بنطاق حى الهرم.

كما تم تكثيف حملات النظافة فى شارع الهرم، وشارع فيصل، بنطاق حى العمرانية، وشارع البحر الأعظم، وشارع ربيع الجيزى، بنطاق حى جنوب الجيزة، وشارع سليمان أباظة، وشارع وزارة الزراعة، بنطاق حى الدقى .