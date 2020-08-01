شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رحلات مصر للطيران المتجهة من وإلى ألمانيا لمبنى رقم 2 بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، الركاب المسافرين على متن رحلاتها الجوية القادمة والمتجهة من وإلى مدن ألمانيا "برلين، ميونخ، فرانكفورت" ، بإنهاء إجراءات السفر أو الوصول من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمعروف بالمطار الجديد، بدلا من مبنى الركاب رقم 3 وذلك تخفيفا للتكدس داخل الصالات.

وكشفت مصادر بمصر للطيران، أن الشركة اتخذت هذا القرار تسهيلا على الركاب فى إنهاء إجراءات سفرهم دون تأخير وتخفيفا للتكدس أيضا داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الذي تسير منه جميع رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية.

وأوضحت المصادر، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتجنب الزحام داخل صالات الركاب بالمطار سواء في مرحلة السفر أو الوصول.

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جدير بالذكر، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع مباني الركاب الثلاثة بالمطار لمواجهة فيروس كورونا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد عن طريق تطبيق اجراءات التباعد وتنظيم وصول وسفر مواعيد الرحلات الجوية بما يراعي عدم التسبب في وجود تكدسات.

وأعلنت مصر للطيران، اليوم السبت، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة ، والذي يشمل 34 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، بينهم 3 رحلات إلى مدن " برلين،ميونخ وفرانكفورت".