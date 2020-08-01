شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الكبدة».. نصائح طبية مهمة قبل تناول «لحمة العيد» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء تقديم نصائحها وتوصياتها للمواطنين بخصوص التعامل مع لحوم العيد ومشتملاتها، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة وتلافى المخاطر الصحية.

وأشار الدكتور حاسم حمدى، مدير الإدارة، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى وعدد من الإدارات المعنية بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإصدار بيانات حول التغذية السليمة وتلافى مخاطر الأمراض الناتجة عن الإكثار من تناول اللحوم ومشتملاتها في العيد.

من جهته، أشار فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أهمية توعية المواطنين، محذرًا من الإكثار من تناول اللحوم لتجنب المخاطر الصحية، حيث يتبع تناول اللحوم زيادة في كمية البروتينات والدهون، وأن الإكثار من اللحم الضأن يؤدى إلى العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى وحدوث انتفاخ والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول نظرًا لما يحتويه لحم الضأن من أحماض دهنية مشعة، وأن الحل هو عدم الإكثار منه وطهية بطريقة الشى بعد السلق للتقليل من الدهون فيه.

وأضاف أن تناول الكبد والكلى وغيرهما من أعضاء الذبيحة يؤدى إلى نسبة الكوليسترول العالية، والحل هو: عدم الإكثار منها وتناولها مرة واحدة في العيد، أما مريض القلب والكبد فعليه الامتناع عنها أو تناول القليل جدًا منه، منبهًا على ضرورة وضع الكبد قبل طهية في إناء به ماء ساخن وقطرات من الخل لمدة 20 ثانية حتى يتغير لونها إلى البنى الفاتح، وبذلك تكون قد زالت نسبة كبيرة من السموم والشوائب العالقة به، باعتبار الكبد هو عضو التصفية في أي جسم حي، ثم تطهى بعد ذلك بأي طريقة.

ويوجه النصائح إلى ربة المنزل بأن تحاول التقليل من الدهون المضافة إلى لحوم العيد والاكتفاء بالدهون الطبيعية، وعدم الإسراف والمبالغة في تناول اللحوم الحمراء، مع منع تناول اللحوم نهائيا لمرضى الكلى والنقرس، وأن يتم اختيار قطع اللحم قليلة الدهون وتجنب الأجزاء التي تصنف على أنها مرتفعة الدهون، كما يجب استخدام التوابل والليمون بدلا من الملح، وأن يتم سلق اللحوم أو طهوها في الفرن بدلًا من القلى والتحمير .

وأوضح محمد صلاح فرج، مراقب عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، كيفية اختيار وحفظ وطهى اللحم قبل عيد الأضحى باختيار اللحم الطازج بألا تكون عليه أية طبقة لزجة أو رائحة كريهة، وأنه يفضل عدم غسل اللحمة لأن غسيل اللحمة تجعلها تفقد كل المحتوى المائى أو السائل الأحمر الموجود بين العضلات، حيث أن هذا السائل يحتوى على الميوجلوبين ويحتوى على كافة البروتينات والفيتامينات أيضًا.

وأضاف أنه يفضل عدم ذبح عجل أو غيره أمام آخر لأن الذبيحة تفزع وتخاف، وبالتالى يظهر هرمون الأدرينالين في اللحم، وممنوع أيضا وضع اللحمة في أكياس وكتمها فور ذبحها، بل يجب تركهافى مكان بارد لمدة من 5 إلى 6 ساعات قبل وضعها في الفريزر، كما أنه ممنوع تعليق اللحمة في الهواء مدة طويلة لأنه يحدث تأكسد للكوليستيرول الموجود ويصبح كوليستيرول مؤكسد خطير من الممكن أن يتسبب في جلطات .

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ويحذر من وجود خطأ شائع وهو وضع الملح على اللحمة أثناء عملية التتبيل، موضحا أن الملح يسحب المحتوى المائى خارج اللحمة ويمنع دخول أي توابل، لذلك لابد من وضع الملح في آخر مرحلة التسوية، وينصح مرضى الكبد والنقرس والقولون العصبى بتقليل كميات الأكل من اللحوم.