شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 259 حالة من فيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، السبت، زيادة أعداد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد على مستوي المحافظة .

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 382 حالة، مشيرًا إلى أنه تم حجز عدد 166 حالة منها في المستشفيات وعزل 216 حالة منزليًا دون أخذ عينات.

وأفادت نتائج العينات إيجابية عدد 98 حالة وسلبية 61 حالة، وهناك 7 حالات لا زالت تحت البحث، علاوة على المعزولين منزليًا.

وقال إنه بالنسبة للحالات الإيجابية تم حجز عدد 4 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 4 حالات أخرى في مستشفى بئر العبد المركزي إلى جانب عزل عدد 11 حالة عزلًا منزليًا، ووفاة 20 حالة، مع شفاء عدد 59 حالة.

وأشار إلى تزايد حالات الشفاء من كورونا وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، حيث غادروا المستشفيات والعزل المنزلي بعد الشفاء، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 259 حالة ( منهم عدد 59 حالة من المحجوزة في المستشفيات وعدد 200 حالة من المعزولة منزليًا)، ولا تزال هناك 16 حالة تحت العزل المنزلي.

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