- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ جنوب سيناء خالية في ثاني أيام عيد الأضحى.. وإقبال على ممشى «أهل مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلت شواطئ جنوب سيناء العامة من الرواد والمواطنين في اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.
وقامت مديرية أمن جنوب سيناء بتعين حراسات على الشواطئ العامة على كافة شواطئ جنوب سيناء ومنع نزول المواطنين والمصطافين.
في السياق، تدفقت أعداد كبيرة من الأتوبيسات السياحية على مدينتي شرم الشيخ ودهب من القاهرة ومحافظات الدلتا لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك.
وشهد ممشي أهل مصر في طور سيناء إقبالا من المواطنين للجلوس والمشي عليه كمتنفس وحيد بعد غلق الشواطئ العامة، بعد افتتاحه قبل وقفة عيد الأضحي.
وقال محمود عبدالعال، أحد مواطني طور سيناء، إن الممشي يمكن أن يوفر فرص عمل لكثير من الشباب عن طريق تقديم المشروبات والأطعمة السريعة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر شواطئ جنوب سيناء خالية في ثاني أيام عيد الأضحى.. وإقبال على ممشى «أهل مصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.