شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ جنوب سيناء خالية في ثاني أيام عيد الأضحى.. وإقبال على ممشى «أهل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شواطئ جنوب سيناء العامة من الرواد والمواطنين في اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت مديرية أمن جنوب سيناء بتعين حراسات على الشواطئ العامة على كافة شواطئ جنوب سيناء ومنع نزول المواطنين والمصطافين.

في السياق، تدفقت أعداد كبيرة من الأتوبيسات السياحية على مدينتي شرم الشيخ ودهب من القاهرة ومحافظات الدلتا لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وشهد ممشي أهل مصر في طور سيناء إقبالا من المواطنين للجلوس والمشي عليه كمتنفس وحيد بعد غلق الشواطئ العامة، بعد افتتاحه قبل وقفة عيد الأضحي.

وقال محمود عبدالعال، أحد مواطني طور سيناء، إن الممشي يمكن أن يوفر فرص عمل لكثير من الشباب عن طريق تقديم المشروبات والأطعمة السريعة.

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شواطئ شرم الشيخ خالية ثاني يوم العيد

شواطئ شرم الشيخ خالية ثاني يوم العيد

شواطئ شرم الشيخ خالية ثاني يوم العيد