شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. اعرف قيمة فاتورة الكهرباء واحسب استهلاكك وفق الأسعار الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك وأنت في المنزل من خلال الدخول على الموقع الخاص بشركة الكهرباء التي تتبع لها، من بين 9 شركات لتوزيع الكهرباء، ويمكنكم الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال شركات التوزيع وهى 9 شركات كما يلي:

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

ويستطيع المواطن الذي يتبع شركة القناة لتوزيع الكهرباء معرفة قيمة الفاتورة عن طريق الدخول على هذا الرابط.

الإستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من شركة القناة لتوزيع الكهرباء

ويمكن للمواطن الذي يتبع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء الخاصة به من خلال هذا الرابط.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

وإذا كان المواطن يتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيمكنه معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بع من خلال هذا الرابط.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

ويمكن للمواطن الذي يتبع محل سكنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به من خلال هذا الرابط.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأتاحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خدمة امكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة بعد إدخال الأرقام الخاصة بالمستهلك «هندسة، منطقة، يومية، حساب رئيسى وفرعى، وتحديد الشهر» وذلك من خلال هذا الرابط.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

ويمكن للمواطن الذي يتبع محل سكنه أو عمله شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الدخول إلى موقع الشركة عبر هذا الرابط، ولكن للأسف فإن خدمة معرفة الفواتير لم تتاح بعد عبر موقع الشركة.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويستطيع المواطن الذي يتبع سكنه أو محل عمله شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التعرف على قيمة الفاتورة من خلال هذا الرابط.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وإذا كان المواطن يتبع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فيمكنه الدخول على هذا الرابط التالى

لكنه يواجه عطلًا حاليًا.

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ويمكن للمواطن الذي يتبع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الدخول إلى موقع الشركة عبر هذا الرابط.

ولكن للأسف رغم سماح الشركة بامكانية الدفع من خلال خدمة فورى إلا أنها لم تتيح بعد خدمة معرفة الفاتورة عبر موقعها.

معرفة فاتورة الكهرباء من خلال موقع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وتستطيع أيضًا حساب قيمة فاتورة الكهرباء وفق الأسعار الجديدة عن فاتورة شهر يوليو التي يتم دفعها في شهر أغسطس 2020 وفق الأسعار المعلن عنها في منتصف شهر يونيو الماضى عبر الموقع الإلكتروني.



حساب قيمة فاتورة الكهرباء وفق الأسعار الجديدة

وتقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جمهورية مصر العربية التي تتبع الشركة القابطة للكهرباء حاليًا بتحصيل فواتير شهر يوليو اعتبارًا من أول أغسطس 2020 وفق أسعار الاستهلاك الجديدة المعلن عنها في منتصف يونيو الماضى، وفق جدول الشرائح التالى:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - صورة أرشيفية

فاتورة كهرباء - صورة أرشيفية