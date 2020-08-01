شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمنع دخول المصريين إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«#لا_لرحلات-عودة_المصريين»، و«#الكويت_للكويتين»، وسوم ودعوات انتشرت على حسابات الكويتيين خلال الساعات الماضية مطالبة بعدم عود المصريين إلى الكويت قادمين من بلادهم.

وطالب عد من مستخدمي تويتر الكويتيين، وزارة الخارجية في بلادهم بمنع دخول المصريين إلى الكويت بدعوى «منع تفشي فيروس كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يرفع العدد الإجمالى للحالات المصابة بالفيروس إلى 67448 حالة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، وهو أقل عدد إصابات تسجله مصر منذ 3 من مايو، عندما سجلت 272 إصابة.

وأوضحت «الصحة الكويتية»، وفق بيان نشرته على «تويتر»، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 453 حالة، وفيما تم تسجيل 593 حالة شفاء جديدة، حيث يصل إجمالى حالات الشفاء إلى 58525 حالة.

وكانت هيئة الطيران المدني الكويتية أعلنت في 30 يوليو الماضي قائمة بسبعة دول تضم بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال، وقررت منع السفر منها وإليها كإجراء احترازي، لتخرج دعوات الرفض والاستهجان لعدم وضع اسم مصر ضمن هذه القائمة، رغم تسجيل مصر لأعدام منخفضة بشكل ملحوظ في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وجاء فيديو لحرق العلم الكويتي ليزيد حالة الجدل القائمة منذ يومين، فقد خرجت السفارة الكويتية في مصر ببيان بأن «هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين»، وذلك رغم رفض عدد كبير ممن شاركوا في الفيديو لفكرة حرق علم دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات قوية.

واليوم السبت، كشفت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، أن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة، مفادها أنَّ قرارًا صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر.

وذكرت الهاشم في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «أبلغني للتوّ الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، علمًا بأنّ هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيز لجميع الدول».

ليأتي بعدها بيان للطيران المدني الكويتي ليؤكد هذه التصريحات بعدما أعلن في تغريدة على «تويتر»، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة.

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وأضافت: «لذا فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية: ( الهند- إيران- الصين- البرازيل- كولومبيا- أرمينيا- بنجلاديش- الفلبين- سوريا- اسبانيا- سنغافورة- البوسنة والهرسك- سيرلانكا- نيبال- العراق- المكسيك- إندونيسيا- تشيلي- باكستان- مصر- لبنان- هونج كونج- إيطاليا- مقدونيا الشمالية- مولدوفا- بنما- بيرو- صربيا- مونتنيجرو- جمهورية الدومنيكان- كوسوفو ) حتى اشعار آخر.

وبالفعل تم إبلاغ الطيران الذي يسير رحلات من مصر للكويت بعدم دخول أي طائرة قادمة من الأراضي المصرية إلى الكويت، ووصل الأمر لإعادة طائرات محلقة في الجو.

وكتب عدد من المسافرين عن تجربتهم بإبلاغهم بضرورة مغادرة المطار لأنه لن تقلع أي طائرة إلى الكويت حتي إشعار آخر.

وكتب مسافر مصري إلى الكويت يدعى محمد خليفة عبر حسابه على «فيس بوك»: «ما شفت في حياتي كلها قهر قدر ما شفت اليوم أنا بالطيارة ومسافر لزوجتي وابنتي بعد غياب ٥ أشهر وحاجز تذكره وعامل تحليل الـ PCR وقاعد في الطيارة وزوجتي وبنتي منتظريني هناك.. ثم يصدر قرار من الكويت من نصف ساعه بمنع جنسيات من الدخول منها الجنسية المصرية ونزلنا من الطيارة ونحن بمطار القاهرة ننتظر الحقائب. أي قهر اكثر من هذا يمكننا تحمله».

ومن جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران وقف الرحلات إلى الكويت حتى إشعار آخر.