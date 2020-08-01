شكرا لقرائتكم خبر عن خلو «بلطيم» من المواطنين ثاني أيام العيد.. وتواجد شرطي مُكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شواطئ مصيف بلطيم الستة من تواجد المواطنين ثاني أيام عيد الأضحى، وسط تواجد مُكثف من رجال الشرطة وأمن المصيف، خاصة أمام البوابة الرئيسية للمصيف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم غلق جميع البوابات الأخرى للمصيف، ولصق لافتات كبيرة عليها بمنع التواجد بالشاطئ.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس مدينة بلطيم، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم التنبيه بمنع الاقتراب من الشواطئ الستة بالمصيف، كما تم حظر الدخول من البوابات لغير المقيمين به وذويهم من ملاك العشش، مشيرًا إلى أنه تم دعم المصيف بعدد كاف من رجال الشرطة خلال العيد، إضافة إلى رجال الأمن الإداريين والعاملين بالمصيف.