شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات بلا احتفالات في ثاني أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثانى للعيد في المحافظات، السبت، اختفاء مظاهر الاحتفال واستمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات في ظل إجراءات أمنية مشددة لمجابهة تداعيات كورونا.

في 6 أكتوبر بالجيزة، أغلقت الحدائق الكبرى أبوابها والتى تمثلت في حديقة الجيزة بمدخل المدينة فضلا عن مدينتى «دريم لاند ودريم بارك»، وفضل بعض الأهالى قضاء أيام العيد في الحدائق الصغيرة المتناثرة أسفل العمارات السكنية والمقاهى بميدان الحصرى، بينما خلت النوادى والشوارع من المارة.

وفى الإسكندرية، تواصل تنفيذ قرار غلق الشواطئ اختفت مظاهر الفرح والابتهاج من الشوارع خاصة الكورنيش.

استمرار غلق شواطئ الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار «كورونا»

في الوقت الذي خلت فيه الشواطئ من المرتادين، ورفعت لافتة «ممنوع الاقتراب»، شهدت دور السينما اقبالا متواضعا من الجمهور لقضاء عطلة العيد خاصة مع غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، فيما فتحت قلعة قايتباى أبوابها في ثانى ايام العيد لاستقبال الزائرين من الاسكندرية والمحافظات المجاورة.

وواصلت مديرية أمن الإسكندرية نشر الأقوال الأمنية بطريق كورنيش لمنع التجمعات أو نزول المواطنين إلى الشواطئ تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لتأمين المواطنين.

استمرار غلق شواطئ الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار «كورونا»

وفى القليوبية، خلت مظاهر الإحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامه والتي تم اغلاقها امام الجمهور امام الجلوس وتم فتحها للتمشية فقط خاصة في بنها والقناطر الخيرية وشبرا وخلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

استمرار غلق شواطئ الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار «كورونا»

فيما قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بالإشتراك مع قوات الشرطة بإخلاء المواطنين من مركب سياحي متوقفة داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل لعدم حصولها على تراخيص وتفتقد كافة شروط السلامة حفاظا على أرواح المواطنين من الخطر طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة في تصريحات صحفية أنه يوجد لجان متخصصة تجوب شوارع وطرق الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد أي خروقات ومخالفات للقانون والتى من شأنها الحفاظ على أهالينا المواطنين من كافة الأضرار.

استمرار غلق شواطئ الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار «كورونا»

وناشد المواطنين عدم مخالفة القانون والإلتزام بالاشتراطات واللوائح في كافة المجالات لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين للقوانين وذالك بهدف فرض هيبة دون وساطة أومحسوبية.

وفى الأقصر، كثفت قوات الأمن من تواجدها على كورنيش النيل والخدائق والمنتزهات العامة، وقامت بغلق المداخل بالحواجز والمتاريس لمنع دخول المواطنين ومنع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.

كما منعت توافد المئات على المقابر والمدافن، لمنع زيارات وتجمعات المواطنين اليها وغلق مداخلها أيضا.

غلق الحدائق والمتنزهات ثاني أيام العيد بكفرالشيخ

وفى المنيا، حرص المواطنين، على الاحتفال بالخروج للشوارع والميادين مع أسرهم وسط حاله من الفرحة والسعادة.

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كما حرص مواطنون على اعتلاء 3 كباري على النيل بملوي والمنيا وبني مزار، والجلوس للاحتفال بالعيد حتى الساعات الأولي من الصباح.

فما احتشد مواطنين بالمقاهي والكافي شوب، للاحتفال بالعيد دوم مراعاة الإجراءات الوقائية.

غلق الحدائق والمتنزهات ثاني أيام العيد بكفرالشيخ

وفى السويس، شددت الأجهزة غلق الحدائق العامة وغلق الشواطئ العامة، والتأكيد على رؤساء الاحياء استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية.

وفى سوهاج أقبل الأطفال وعدد كبير من الشباب على أماكن التنزهات الخاصة، والكافيهات، ومناطق الألعاب، والملاهى، على الرحلات النيلية، وشهد مرسى المراكب النيلية بمركز طهطا ومنطقة الملاهى المقامة بالقرب من المرسى.

في كفر الشيخ، خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين، خاصةحديقة صنعاء، وحديقة الحيوانات وأغلقت أبوابها، في ظل تواجد أمني، كما خلت حدائق الخالدين وميدان النصر، وحديقة أحمد زويل، وحدائق الاسرة والطفولة والعائلات بدسوق وفوه، ووشواطئ نهر النيل بمطوبس، كما خلت حدائق ادفينا من المواطنين، واغلقت مراكز الشباب والملاعب والمتنزهات العامة وكافة جميع الحدائق، وتوقفت الرحلات النيلية.

غلق الحدائق والمتنزهات ثاني أيام العيد بكفرالشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدم السماح بتواجد المواطنين في الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل، للقيام برحلات نيلية ومنع التجمعات، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات.

وفى بنى سويف، قالت الدكتورة إيمان فؤاد، مدير حديقة حيوان بنى سويف، ان الحديقة مغلقة أمام الجمهور.

ووجه محمد هانى، محافظ بني سويف جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات خلال العيد بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها نهر النيل.