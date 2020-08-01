شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365.. إشغالات الفنادق والسياحة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة عن حركة السياحة الداخلية والخارجية وإشغالات الفنادق في العيد، إعداد محمد الحناوى وتقديم إيمان مبارك .

وسجلت الفنادق خلال الساعات الماضية وخلال العيد نسب إشغال عالية في ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة والتى اعتمدها مجلس الوزراء لإعادة تشغيل الفنادق.

وخلال الأيام القليلة الماضية شهد القطاع الفندقى تسابقا من المنتجعات فى كافة المحافظات للحصول على شهادة السلامة الصحية لعودة العمل وفقا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، وهو ما يتزامن مع عودة الحركة السياحية الدولية لثلاث محافظات منذ أول يوليو ، وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

ومع أزمة كورونا أصبحت السياحة الداخلية هى الحصان الرابح التى تراهن عليه أغلب المقاصد السياحية فى الوقت الراهن، وبالتزامن مع فترة إجازة عيد الاضحى تشهد الفنادق المصرية رواجا كبيرا وإقبال على الرحلات الداخلية.

واستضافت التغطية الخاصة الأستاذ مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف السياحية، والذك أكد أن الإسكندرية والساحل الشمالى إشغالتهم وصلت نسبتها لـ 100 % من الـ 50 % المسموح بها من قبل الحكومة.

Advertisements

وأضاف صادق فى تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 :" الدول دائما تعتمد على السياحة الداخلية خلال الأزمات"، مشيرا لإطلاق الدولة العديد من المبادرات لمساعدة الفنادق على تجاوز تلك المرحلة "

وتابع:" بالنسبة للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ، وصلت نسب الإشغالات من 60 لـ 75 % من النسبة التي أقرتها الحكومة"

وأضاف : " نسب إشغالات ما قبل جائحة كورونا مش هنوصلها قبل 2021 – 2022 وده طبيعى لأن دول العالم المصدرة للسياحة لها إجراءات صحية وحتى الآن لم يصدروا أي قرارات بالسماح للسياح للخروج لدول العالم الأخرى ، ولذلك سنظل معتمدين على السياحة الداخلية حتى 2021 وخلال تلك الفترة كل ما سيأتى من السياحة الخارجية لن تكون نسب مرضية "

وعن حصول الفنادق على الشهادة الصحية للعودة للتشغيل قال صادق أن 60 % من الفنادق تقدموا للحصول على الشهادة الصحية ، مشيرا إلى أن 40% الباقية من الفنادق لديها إجراءات داخلية ولم تتقدم للحصول على الشهادة الصحية ، قائلا : أو علشان أكون صريح بيحسبوها مكسب وخسارة .. ورفضهم المجازفة والخسارة وانتظر عودة السياحة".