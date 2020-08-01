شكرا لقرائتكم خبر عن "إير كايرو" تعلن توقف جميع رحلاتها إلى دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، عن توقف جميع رحلاتها إلى دولة الكويت حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني الكويتي، والتي تنص على إيقاف جميع الرحلات من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه سوف يتم تعديل الحجز للركاب عند إعادة التشغيل بدون رسوم إضافية، ويتم حاليًا التنسيق مع الوكلاء السياحيين لتعديل الحجوزات للركاب.

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كانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة من بينهم مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وفق القبس الكويتية.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي كالآتي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».