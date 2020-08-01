شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم: قلبى مع ضباط جيشنا وهم يدافعون عن حدودنا الغربية واللى ما بيفهمش يبقى جاهل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل غنيم الناشط السياسى، تحية إلى ضباط وجنود القوات المسلحة، وأشار إلى أنهم يؤدون خدمة جليلة للوطن، ويقفون ضد الاعتداء على موارد الشعب الليبى ضد المحتل الأجنبى، وأن من لا يفهم هذا الأمر فهو جاهل. وقال غنيم في بث مباشر عبر صفحته الرسمية: "قلبى مع قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة اللى بيدافعوا عن حدود مصر الغربية، وواقفين في صف أخواتهم الليبيين ضد أى معتد أجنبى جاي ياخد موارد أهلنا في ليبيا تحت ادعاء الدفاع عن شرعية حكومتهم". Advertisements وأضاف: "قلبي مع ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية اللى بيقوموا بمهمة جليلة في خدمة الوطن واللى ميفهمش ده يبقى جاهل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل غنيم: قلبى مع ضباط جيشنا وهم يدافعون عن حدودنا الغربية واللى ما بيفهمش يبقى جاهل..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.