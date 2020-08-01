شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى للكنيسة الأسقفية: نسعى لحل يرضى الجميع بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن الاتحاد الأفريقى أرسل ردًا على بيان مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بأفريقيا الذي صدر الشهر الماضى بشأن سد النهضة الأثيوبي بناء على دعوة رئيس الأساقفة منير حنا.

وأوضح رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فى بيان اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي أشار إلى أن كافة الأطراف وافقت على وساطة الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع أطراف النزاع الحالي.

ولفت حنا إلى أن الاتحاد الأفريقى شدد في رده على أهمية استمرار الأفراد والمؤسسات والدول على أداء دورهم فى الحفاظ على سلام واستقرار القارة، وأن الاتحاد يعتمد على دعم مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية والمؤسسات الدينية المماثلة لبناء روح التضامن بين المواطنين خاصة لمواجهة جائحة كورونا.

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يذكر أن مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية، بناء على طلب رئيس الأساقفة منير حنا، قد أرسل بياناً فى 25 يونيو 2020 عبر فيه عن تمنياته أن تصل الدول الثلاث المشتركة فى النيل الأزرق إلى حل لا يضر بأى منها.