شكرا لقرائتكم خبر عن بنت ونيس حامل.. أول ظهور لريم أحمد وزوجها طه خليفة مباشر مع حسن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنت ونيس حامل.. أول ظهور لريم أحمد وزوجها طه خليفة مباشر مع حسن مجدى.. الفنانة تكشف: انتظر "بنوتة".. وطه: مستنيين إشارة ربنا لاختيار الاسم.. ولسة بنلعب رياضة سوا رغم الحمل

في بث مباشر، استضاف حسن مجدى، الفنانة ريم أحمد، وزوجها الفنان طه خليفة، بعدما تصدروا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب إعلان الفنان محمد صبحي عن حمل الفنانة الشابة.

وارتبط الجمهور بالفنانة ريم أحمد، حينما قدمت في طفولتها شخصية هدى، أبنة الفنان محمد صبحي، في مسلسل يوميات ونيس، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة.

وكشفت ريم وطه خلال البث المباشر مع حسن مجدى لأول مرة عن جنس المولود، مؤكدين أنهم ينتظرا فتاة، وأنهما لم يختارا اسمها حتى الآن.

Advertisements

وأكدت ريم أنها حامل الآن في الشهر السادس، موضحة أنها لأكثر من شهر لم تكن تعرف أنها حامل من الأصل.

وأوضحت ريما أنها لازالت تمارس رياضة حتى الآن، رغم الحمل، مشددة على أن الطبيب أخبرها أن تستمر في ممارسة الرياضة بشكل طبيعي، وتابعت أنها تتمنى أن تلد بشكل طبيعي ولا تلجأ لعمليات قيصرية.

وكشفت ريم أحمد أنهما لم يختارا اسم المولودة حتى الآن، وأنهم ينتشرون إشارة من الله لتحدد الأسم وقال طه "الطفل دايما بيجي بأسمه وده اللي حصل معانا".

وروى طه قصة زواجهما، مؤكدا أنهما كانا أصدقاء لسنوات طويلة، ولم يكونا يتوقعها أن يقعا في حب بعضهما ويتحول لزوجان، ولكن هذا ما حدث معهاما وأصبحا سعداء به.

وأكدت ريم أنها لم تكن تتوقع رد الفعل الكبير على خبر حملها، موضحة أنها كانت تجري اتصال هاتفي مع الفنان محمد صبحي لتهنئته بالعيد، فطلب منها أن ترسل صورة له، ولم تتوقع أن ينشرها وتجد هذا التفاعل الكبير من الجمهور.