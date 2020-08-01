تعرف على خطة محافظة الجيزة لغلق شارع الهرم وإنشاء محور بديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت محافظة الجيزة لغلق شارع الهرم، بالتزامن مع أعمال مد خط المترو للهرم، حيث تجرى أجهزة المحافظة أعمال انشاء محور بديل لشارع الهرم، حيث يتم الآن تطوير شارع ترسا الموازى لشارع الأهرام. ويستعرض ”الخليج 365” خطة محافظة الجيزة لغلق شارع الهرم في النقاط التالية.. 1. أعمال التطوير تتم على مرحلتين بتطوير شارع ترسا. 2. تم تغيير شارع ترسا لـ"محور الزعيم أنور السادات". 3. تم هدم 162 عقار بطول 6 كم في المرحلة الثانية. Advertisements 4. تم صرف تعويضات للسكان وحدات بديلة ومبالغ مالية. 5. يتم توسعة الشارع بعرض 40 متر وطول 8 كم. 6. تكاليف انشاء المحور تتخطى المليار جنيه. 7. سيتم غلق شارع الهرم 3 سنوات على الأقل. 8. تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بطول 2 كم. 9. بلغت قيمة التعويضات 500 مليون تقريبا. 10. يتم تطوير شارع المحولات بطول 450 مترا للربط بين شارعى الهرم وترسا.

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