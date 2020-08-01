خلال يوم واحد.. ضبط 1216 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1216 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما تأتي الحملات في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.