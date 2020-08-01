في يوم واحد.. ضبط 37 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 64523 حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 37 قطعة سلاح ناري، و105 قضايا مخدرات، وتنفيذ 64523 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

وأسفرت حملات مديريات الأمن عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهم، عبارة عن " 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 31 فرد محلي، 17 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط 169 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 64523 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن "189 حكم جناية، 20687 حكم حبس جزئيا، 4213 حكم حبس مستأنفا، 31464 حكم غرامة، و7970 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 115 متهما، ضُبط خلالها ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,505 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 830 جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 4,380 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 265 جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 75 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 90 جراما، وعدد 1027 قرصا مخدرا.