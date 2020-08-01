خلال 24 ساعة.. ضبط 3306 مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 3306 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبر حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
جاء ذلك تزامنًا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3006 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها؛ 88 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 121 مخالفات السير بدون تراخيص.
كما ضبط 6 دراجات نارية مخالفة، 29 مخالفة موقف عشوائي، 23 مخالفة شروط الترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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