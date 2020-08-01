متي يناقش "النواب" قانون تقسيم الدوائر استعدادًا للانتخابات البرلمانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مناقشة قانون تقسيم الدوائر خلال الأسابيع القليلة المتبقية من دور الانعقاد الحالي.

وقال "بكري" لمصراوي، إنه من المتوقع عرض قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقبلة المقرر انعقادها منتصف أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعكف ائتلاف دعم مصر، على إعداد قانون لتقسيم الدوائر. وقال النائب أحمد السجيني أمين عام الائتلاف، إنه يتم إعداد القانون بواسطة مجموعة من الكفاءات والمتخصصين المتنوعين من خبراء الدوائر بالدولة المصرية، متوقعا الانتهاء من القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أوضح أن انتخابات مجلس النواب ستجري في شهر نوفمبر، مؤكدا أنه طبقا للدستور، يتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة مجلس النواب بعد فض دور الانعقاد الحالي.

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كان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تهدف جميعها للتوافق مع التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها العام الماضي.

وينص مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، على رفع العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 568 مقعدا بدلا من 540 مقعدا في السابق، وتخصيص ما لا يقل عن 25% منها للمرأة، وضمان التمثيل العادل بالمجلس لكل من العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، في حين سيحتفظ رئيس الجمهورية بالحق في تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس.

وينص مشروع القانون أيضا على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القوائم المغلقة المطلقة.