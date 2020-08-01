"في انتظارك".. وزيرة التعاون الدولي تدعو "ماسك" لاستكشاف مقابر بناة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على تاريخ بناء الأهرامات، عقب المزاعم التي نشرها بأن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلا من كونها بُنيت على يد قدماء المصريين.

وقالت المشاط في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، ردا على تغريدة إيلون ماسك: "أتابع كل أعمالك بشغف كبير. أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية. نحن في انتظارك".

وأثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، جدلا واسعًا، بعد قوله إن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلا من كونها بُنيت على أيدي قدماء المصريين.

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وكتب الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 49 عامًا، عبر حسابه في تويتر، الجمعة، أن "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".

في السياق ذاته، رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، قائلا "يبدو أن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الاعلان أن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء (...) وهذا كلام ليس له أي دليل علمي".

وأضاف حواس: أن "الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرامات هم المصريون، وأن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة، وأن هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18".