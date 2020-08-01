أخبار مصر | التعليم تعلن مفاجأة بشأن درجات الرأفة في نتيجة الشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن مفاجأة بشأن درجات الرأفة في نتيجة الشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه تم تطبيق درجات الرأفة بالشهادة الثانوية علي مواد الفيزياء واللغة الانجليزية والرياضيات بكامل فروعها، وأشارت المصادر أن وصل عدد الطلاب المستفيدين بدرجات الرأفة إلى 60 ألف طالب بواقع 10% ؜ لكل طالب مثلما قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن اعتماد الاوائل سوف يكون الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة رسميا يوم الأربعاء عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.

ونوهت بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول اي فرد انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة اى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.

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وأوضحت أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأخابت الوزارة بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

أما فيما يخص تظلمات الثانوية العامة قال الدكتور رضا حجازي رئيس الثانوية العامة أن أسعار التظلمات كما هي بواقع 100 جنيه في المادة، مؤكدا في تصريح خاص أن فتح باب التظلمات سيكون عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة.

ونصحت الوزارة، طلاب الثانوية العامة بقضاء إجازة عيد الأضحي دون قلق مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل والنتيجة كاملة عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحذرت من الصفحات المزيفة المنتشرة علي صفحات وتطبيقات السوشيال ميديا؛ التي تدعي ظهور النتيجة وتنشر صور غير صحيحة على أنها النتيجة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.