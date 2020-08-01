أخبار مصر | السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، دولة الإمارات الشقيقة والشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال السيسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".

وفي سياق منفصل، تصدر هشتاج "كلنا واحد مع السيسى"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم، تأييد ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة هجوم الإخوان، معبرين عن دعمهم ومساندتهم للرئيس في القيام بمسئولياته لحماية مصر وشعبها من الاعداء واستكمال محاربته للإرهاب.

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وشارك الآلاف في هشتاج، معبرين عن فخرهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي فخر مصر وسبب عزة الوطن وشعبه بين دول العالم بعد استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية فى عهده.

وقال أحد الأشخاص عبر حسابه: "إحنا ربنا رزقنا برئيس نجانا من عصابتين، واحدة كانت بتتكلم بأسم الدين وهما ميعرفوش حاجه عن الدين.. والثانية كانت بتتكلم بأسم الديمقراطية وهما عملاء وخونه للخارج..والله السيسى ده أكبر دليل أن ربنا بيحب مصر".

وأضاف آخر، "قاهر الخرفان والنكسجية وأعداء الوطن ومنقذ مصر من المجهول ومنصف الغلابة. ربنا يقويه ويعينه ويكرمه ويجازيه خير وينصره علي مين يعاديه يااااااااااااااااارب. تحيا مصر السيسي واللي يزعل يتفلق.