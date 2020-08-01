أخبار مصر | التضامن: فريق أطفال وكبار بلامأوي ينقذ فتاة تفترش شوارع العجوزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلامأوي ينقذ فتاة تفترش شوارع العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وجود فتاة تفترش شوارع العجوزة، تدخل الفريق لعمل دراسة حالة أولية لها، وتبين أن الفتاة تدعى ( ر. ا ) 14 عامًا من الأطفال كريمي النسب ملحقه منذ نعومة أظافرها بدار رعاية ولكنها دائمة الهرب وقد سبق وتم تحويلها لاكثر من دار ومن ثم تُقدم على الهرب منه

من ناحيته، قام الفريق بعمل جلسة نفسية وتأهيلية للبنت لتوعيتها بمخاطر الشارع وضرورة الدمج المؤسسي بهدف استكمال حياتها على نحو صحيح، فأقتنعت الفتاة وتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللأزمة لدمج الفتاة بأحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

Advertisements

وسيقوم أخصائي إدارة الحالة بالبرنامج بتجميع ملف الفتاة من كافه دور الرعاية والتي سبق دمجها، وذلك للوقوف على الحالة النفسية للفتاة تمهيدا لوضع خطة تأهيل لها تضمن أستقرار الفتاة داخل المؤسسة وتحقيق المصلحى الفضلى لها.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى من هنا.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt