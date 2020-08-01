أخبار مصر | السيسي معجزة.. هشتاج "كلنا السيسي" يتصدر الأكثر تداولًا على "تويتر"

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيسي معجزة.. هشتاج "كلنا السيسي" يتصدر الأكثر تداولًا على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدر هشتاج "كلنا واحد مع السيسى"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم، تأييد ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة هجوم الإخوان، معبرين عن دعمهم ومساندتهم للرئيس في القيام بمسئولياته لحماية مصر وشعبها من الاعداء واستكمال محاربته للإرهاب.
وشارك الآلاف في هشتاج، معبرين عن فخرهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي فخر مصر وسبب عزة الوطن وشعبه بين دول العالم بعد استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية فى عهده.
وقال أحد الأشخاص عبر حسابه: "إحنا ربنا رزقنا برئيس نجانا من عصابتين، واحدة كانت بتتكلم بأسم الدين وهما ميعرفوش حاجه عن الدين.. والثانية كانت بتتكلم بأسم الديمقراطية وهما عملاء وخونه للخارج..والله السيسى ده أكبر دليل أن ربنا بيحب مصر".
وأضاف آخر، "قاهر الخرفان والنكسجية وأعداء الوطن ومنقذ مصر من المجهول ومنصف الغلابة. ربنا يقويه ويعينه ويكرمه ويجازيه خير وينصره علي مين يعاديه يااااااااااااااااارب. تحيا مصر السيسي واللي يزعل يتفلق.
وغرد آخر عبر حسابه: "القائد الي كشف وعرى الي كان قبله والي صعبها اوى ع الي هيكون بعده
الي مالوش حزب ولا جماعه ولا شله ولا عليه فواتير لحد الي قال ممعييش عصايا سحرية وطلع هو السحر والامانه والعمل والجهد والتحمل والتجرد واليد البيضاااء الصادق الذى وعد فاوفى حفظك الله وسدد خطااك"
تعافي 1402 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".