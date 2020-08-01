مصر | السيطرة على حريق شقة سكنية في الشرابية دون إصابات

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة سكنية في الشرابية دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق داخل شقة سكنية في منطقة الشرابية، دون وقوع إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد عبد الرحمن في منطقة الشرابية وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني وتمت عملية إخماد الحريق.

ولم يسفر الحريق عن أي أصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية