مصر | جهود مباحث التموين في ضبط القضايا المتنوعة بالقليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود مباحث التموين في ضبط القضايا المتنوعة بالقليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط القضايا المتنوعة وأسفرت من تحقيق النتائج التالية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ.. لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (5900 كرتونة زبيب زنة الكرتونه 10 كيلو جرام بإجمالى 59 طن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تعبئته وتدويره داخل عبوات أخرى وإثبات تواريخ صلاحية جديدة ممتدة لما بعد تاريخ الصلاحية وإعادة طرحه للبيع، مما يعد غشًا تجاريًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين وضررًا على الصحة العامة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "له معلومات جنائية").. لقيامه بإنشاء وإدارة مخزن ملح طعام "بدون ترخيص" وحيازته(50 طن ملح خشن) والذى يستخدم فى الأغراض الصناعية "مجهول المصدر" وبدون فواتير أومستندات وغير صالح للإستهلاك الآدمى، حيث يقوم بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته فى عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.