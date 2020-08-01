مصر | نتائج جهود شرطة البيئة والمسطحات أخر 24 ساعة (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نتائج جهود شرطة البيئة والمسطحات أخر 24 ساعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:

فى مجال حماية الثروة الزراعية

الأدوية البيطرية: ضبط (3) قضايا (ثلاجة لحوم- معرض- منفذ بيع) تحوى (116 كيلو جرام لحوم وأسماك) غير صالحة للإستهلاك الآدمى-الذبح خارج المجزر- مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية.

فى مجال حماية البيئة

عوادم السيارات: ضبط عدد (18) سيارة بنطاق محافظة القاهرة..لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

منشآت صناعية: ضبط عدد (2) منشأة بنطاق محافظتى "الجيزة، القليوبية".. بمخالفات (عدم "توفير مهمات الوقاية للعاملين، وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة، وجود سجل بيئى"- إستخدام المازوت كوقود بديل للتشغيل- التخلص غير الآمن من المخافات الخطرة).

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إلقاء مخلفات: ضبط عدد (7) قضايا بنطاق بالمنطقة المركزية – لإلقاء مخلفات بالطريق العام.

فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (25) قضية بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال الملاحة الداخلية

ضبط عدد ( 5) مخالفات لوحدات نهرية.

فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة المتنوعة تنفيذ عدد (47) قرار إزالة متنوعة بنطاق محالفظة القليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.