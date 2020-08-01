مصر | ضبط 3 أشخاص بالجيزة بتهمة الإتجار في الهيروين

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص بالجيزة بتهمة الإتجار في الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 500 جرام من الهيروين الخام وسلاح نارى.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

حيث تم ضبطهم وبحوزتهم (2 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وزنت 500 جرام- طبنجة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.