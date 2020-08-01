شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة تتابع خطط تطوير أقسام المستشفى خلال العيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناه السويس، إنه في إطار الخطة الموضوعة لتطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى يسير العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير قسم الباطنة، وذلك لرفع كفاءة القسم حتي تستطيع المستشفى الجامعي تقديم خدمه صحية متميزة.

وأضافت «هجرس» أثناء جولتها التفقدية بالمستشفى الجامعى، السبت، أنه بدأ العمل بتطوير قسم الرمد، ويستمر لتشمل جميع أقسام المستشفى، حيث تفقدت عمليه التطوير داخل قسم الباطنة وإعادة تأهيل البنية التحتية، من أعمال صيانة للتكييفات والأرضيات وغرف المعالجة والصيدليات الخاصة بالقسم الذي يضم ٨غرف للعلاج المجاني سعة كل غرفه ٤ أسرة بالإضافة إلى ٤ غرف خاصة.

كما قامت رئيس الجامعة بتفقد قسم الاطفال وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لهم، مشددة على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفي الجامعي خلال عيد الأضحى، تماشيًا مع خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة العيد.