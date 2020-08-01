شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مصرللطيران، السبت، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت ولحين اشعار آخر وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.
وأضافت: «هذا وتهيب مصرللطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصرللطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين».
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