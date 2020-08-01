شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الغربية» توزع لحوم العيد على الأسر الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، بدء توزيع لحوم الأضاحي المقدمة بدعم من جمعية الأورمان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية وللمستحقين المسجلين بقاعدة بيانات هذه الجمعيات.

وأضافت المديرية، أن نصيب المحافظة المخصص من جمعية الأورمان يقدر بنحو 25 رأس ماشية، وأنه تم توزيع اللحوم كأول دفعة على أهالى قرى كفرسبطاس واخناواى وخرسيت مركز طنطا، وقرى عزبة مبارك والجعفرية وتطاى مركز السنطة، وأنه جار التوزيع في قرى دلبشان وبلشاى وكفرالمحروق بمركز كفرالزيات، وقريتي حصه آبار وبقرانشو مركز بسيون.

وأكدت المديرية، أن اللحوم البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الغربية تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.