شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: رفع 105 أطنان قمامة بعد ذبائح عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الواسطى ،انه تم رفع 105 طن قمامة في اليوم الثانى لعيد الاضحى، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبوراضى ورفع أتربة من على الطريق الزراعى السريع، وتوسعة شوارع من 4 إلى 14 مترا بالإضافة إلى المرور على المجزر ومتابعة سيارات الكسح في شفط المياه مشيرا إلى ان 35طن قمامة وتراكمات من قرى اطواب وافوة والعطف وجزيرة النور وسليمان وهبة، تم رفعهم واضاف انه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بقرية افوة، علاوة على متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تحفيز المواطنين على التصالح وتسهيل إجراءات للتصالح.

وان الوحدة المحلية لميدوم رفعت أتربة ملاصقة من على جانبي الطريق وبعض الإشغالات بقرية صفط الغربية باتجاه قرية الهرم باستخدام الجرارات الزراعية وتسوية الشوارع وتمهيدها لزيادة عرض الطريق من 4 إلى 14 متر وتم رفع أكثر من 70 طن الأتربة الملاصقة لجانبي الطريق، بالإضافة إلى رفع أكثر من 35 طن من القمامة من باقي دائرة الوحدة، بجانب إضاءة المنطقة أمام الوحدة المحلية ميدوم بقرية ميدوم، فيما تواصلت في أعمال الإنارة في قرية صفط الغربية تمهيدا لإنهاء الأعمال بها في شوارعها الداخلية.

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته،والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها،وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا،ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.