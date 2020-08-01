شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون في «عزل الأقصر» يحتفلون بعيد الأضحى بـ«خروف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، حيث قاموا بذبح أضحية العيد أمام بوابة المستشفى، وسط أجواء مبهجة بين العاملين بالمستشفى.

حضر الاحتفال الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، والدكتور بكرى عبدالستار مسؤول مستشفيات العزل ومنسق عام مستشفيات التامين الصحي بالمحافظة، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية الصحية بالأقصر.

وكشف الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى الآن إلى 405 حالة، وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة، حيث أن المستشفى لا يزال في مرحلة العزل، مضيفاً أن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفا: «موضحا ارتفاع عدد المتعافين حتى الآن 405 حالة شفاء من كورونا و23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.