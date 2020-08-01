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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إصلاح عمارة الشربتلي والسور الخارجي لسفارة البحرين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي والسور الخارجي، وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر، ويتم الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة، وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.
وتابع البيان أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدًا لعودة السكان إليها.
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