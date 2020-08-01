شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من 31 دولة من بينها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الطيران المدني الكويتي، السبت، في تغريدة على «تويتر»، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة. وأضافت لذا فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية: ( الهند- إيران- الصين- البرازيل- كولومبيا- أرمينيا- بنجلاديش- الفلبين- سوريا- اسبانيا- سنغافورة- البوسنة والهرسك- سيرلانكا- نيبال- العراق- المكسيك- إندونيسيا- تشيلي- باكستان- مصر- لبنان- هونج كونج- إيطاليا- مقدونيا الشمالية- مولدوفا- بنما- بيرو- صربيا- مونتنيجرو- جمهورية الدومنيكان- كوسوفو ) حتى اشعار آخر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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