شكرا لقرائتكم خبر عن «حواس» يرد على ادعاءات إيلون ماسك: رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار السابق، عالم الآثار الشهير، إن الأدلة الأثرية والتاريخية تثبت أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات.

ورد «حواس» على تغريدة الملياردير الأمريكى، أيلون ماسك، الذي زعم خلالها بأن كائنات فضائية هي التي بنت الأهرامات: «يبدو آن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورًا، لذلك بدأ في الإعلان بأن الأهرامات بناها قوم جاؤوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثانى أيضًا من الفضاء».

وأضاف «حواس»: «كان المفروض عدم الرد عليه لأنه لا يستحق ذلك، لكننى وجدت أن الخبر منتشر في كل مكان، أؤكد أن هذا الكلام ليس له أي دليل علمى لذا نعلن لهذا الملياردير أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرامات هم المصريون، وأن الملك رمسيس الثانى شرقاوى من الدلتا، وعائلته عاشت في (بر رعمسو) بقنطير الحالية وحكموا مصر خلال هذه الفترة»، لافتًا إلى أن هناك أدلة لغوية مكتوبه داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى «خوفو» وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وجزءًا من الأهرامات المصرية التي تم بناءها منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة الـ 18.

وأشار «حواس»، إلى أن مقابر العمال بناه الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومى لمصر، وأن بناة الاهرام قد عملوا في بنائه لمدة 32 عامًا، مردفًا: «تم الكشف مؤخرًا عن بردية وادى الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال (مرر) عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن أن اسم هرم خوفو هو (آخت خوفو) بمعنى آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم (عنخ خوفو) بمعنى خوفو يعيش.. أرجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرمات».