شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 3 عاطلين بتهمة ترويج المخدرات بالأسكندرية.. 15 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولتهم ترويج 15 طربة لمخدر الحشيش ونصف كيلو هيروين على عملائهم .

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين دائرتى قسمى شرطة أول العامرية، وثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم عمل كمين للمتهمين وألقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، و750 جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتفى محمول، وميزان، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.