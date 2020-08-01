شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تتابع تجهيز الأضاحي لتوزيعها: 6 آلاف صك زيادة عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية زيادة أكثر من ستة آلاف صك بما يزيد على عشرة ملايين جنيه عن العام الماضي حتى تاريخه، وبلغ إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية وحدها حتى تاريخه 42831 صكًّا بإجمالي 77.095.800 مليون جنيه، بخلاف ما تم تحصيله عبر البنوك والجهات المشاركة وما زال التحصيل مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

ولليوم الثاني على التوالي، وفي إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق، السبت، قال الدكتور محمد عزت، مدير مديرية أوقاف أسوان، إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العمل على قوة الدولة في مختلف المجالات واجب شرعي ووطني، فرجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، فالأول له دولة تحمله عند الشدائد وتحمي مصالحه في الداخل والخارج، والآخر لا ملاذ ولا أمان له لا في الداخل ولا في الخارج، بل هو وما يملك عرضة للمخاطر، ومن ثمة كانت حماية الوطن هي حماية للذات.

وأضاف وزير الأوقاف أنه يجب على الوطنيين الشرفاء حماية أوطانهم بأنفسهم وأموالهم من كل ما يمكن أن يهدد أمنه وأمانه واستقراره، لأنه يهدد أمنهم وأمانهم واستقرارهم.

وتابع الوزير: كما أن الدولة القوية هي الضمانة الوحيدة للقضاء على ظواهر البلطجة وتجارة المخدرات وإقرار الأمن والأمان بين أبنائها، وهي الضمانة لتحقيق العدل وحماية الضعيف والأخذ بيده حتى يقوى ويصير عضوًا قويًّا فاعلًا في مجتمعه.

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وأكد وزير الأوقاف أن الدولة القوية هي الملاذ الذي يلجأ إليه أبناؤها كلما حزبهم أمر في الداخل أو في الخارج، مما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن من لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلًا، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن خيانة الوطن هي أشد ألوان الخيانة، وأن عدم الوفاء بحق الوطن جريمة في حق الوطن.

ذبح وتجهيز الأضاحي لتوزيعها على الفقراء

ذبح وتجهيز الأضاحي لتوزيعها على الفقراء