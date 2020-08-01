شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتات مرشحي مجلس الشيوخ من ميادين الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة صباح اليوم لإزالة اللافتات المخالفة لمرشحي مجلس الشيوخ، والتي تشوه المظهر العام بالميادين والشوارع وعدم حصول أصحابها على تصريح مسبق.
ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إنه جرى إزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة من ميادين وشوارع «القائد إبراهيم، الغرفة التجارية، شكور، صفية زغلول، فؤاد».
وأضاف رئيس حي وسط، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مشيرا إلى استمرار الحملات والمتابعة، لعدم عودة المخالفات.
يشار إلى أن 66 مرشحًا في الإسكندرية يتنافسون على 7 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ، بينهم 12 سيدة و23 مرشحا حزبيا، يتصدرهم حزب مستقبل وطن بـ 6 مرشحين، يليه حماة الوطن بـ 5 مرشحين، فضلا عن 7 مقاعد مخصصة للإسكندرية بقائمة غرب الدلتا.
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