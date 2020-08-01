شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ فتاة من الشارع وينقلها لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وجود فتاة تفترش شوارع العجوزة، تدخل الفريق لعمل دراسة حالة أولية لها، تبين أنها تدعى ( ر . ا ) 14 عاماً من الأطفال كريمي النسب ملحقة منذ نعومة أظافرها بدار رعاية ولكنها دائمة الهرب وقد سبق وتم تحويلها لأكثر من دار ومن ثم تُقدم على الهرب منه.

من جانبه ، قام الفريق بعمل جلسة نفسية وتأهيلية للبنت لتوعيتها بمخاطر الشارع وضرورة الدمج المؤسسي بهدف استكمال حياتها على نحو صحيح ، فاقتنعت الفتاة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لدمج الفتاة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

Advertisements

ويقوم أخصائي إدارة الحالة بالبرنامج بتجميع ملف الفتاة من كافة دور الرعاية والتي سبق دمجها وذلك للوقوف على الحالة النفسية للفتاة تمهيدا لوضع خطة تأهيل لها تضمن أستقرار الفتاة داخل المؤسسة وتحقيق المصلحى الفضلى لها.