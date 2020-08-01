الصحة: حملات مفاجئة على محال الجزارة لمنع تسرب اللحوم الفاسدة للأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان شن حملات مفاجئة على شوادر اللحوم ومحلات الجزارة طوال أيام عيد الأضحى لمنع تسرب اللحوم الفاسدة إلى المستهلكين، مضيفة أن من يثبت تورطه فى بيع لحوم فاسدة أو غير مذبوحة فى المجاز سيتم مصادرتها وتحرير محاضر وعرضه على النيابة .
وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن المفتشين سيتم نشرهم فى جميع أنحاء الجمهورية للتفتيش على الأغذية بكافة أنواعها، وخاصة اللحوم، مضيفا أنه ينبغى التأكد من مصدر اللحوم قبل شرائها حرصا على عدم شراء لحوم فاسدة، وطالبت جميع المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا.
وكانت وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات، وتم إلغاء كافة الأجازات للفريق الطبى والتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة للاستعداد للتدخل حال حدوث أزمات ومشاكل صحية أى محافظة.
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