شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصرللطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

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وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.